Песков: никто не думал, что военная операция на Украине займет пару дней

Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

Отдельно он подчеркнул, что никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней.

Главная цель действий российских военных в Мариуполе — очищение города от националистических подразделений. По его словам, часть украинцев сотрудничают с российскими военными, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Также представитель Кремля отметил, что оккупация Украины не является целью спецоперации.

Сегодня днем Песков сообщал, что в России не создаются структуры по формированию местных органов власти на Украине. Дату продолжения переговоров Москвы и Киева он не стал называть.



Вечером Минобороны РФ отчиталось об уничтожении складов ГСМ ВСУ в Лисичанске и Краматорске, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке.



Татьяна Леухина