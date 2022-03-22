Песков: никто не думал, что военная операция на Украине займет пару дней
Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.
Отдельно он подчеркнул, что никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней.
Главная цель действий российских военных в Мариуполе — очищение города от националистических подразделений. По его словам, часть украинцев сотрудничают с российскими военными, передает ТАСС.
Также представитель Кремля отметил, что оккупация Украины не является целью спецоперации.
Сегодня днем Песков сообщал, что в России не создаются структуры по формированию местных органов власти на Украине. Дату продолжения переговоров Москвы и Киева он не стал называть.
Вечером Минобороны РФ отчиталось об уничтожении складов ГСМ ВСУ в Лисичанске и Краматорске, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке.
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