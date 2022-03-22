Новости общества

23:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: никто не думал, что военная операция на Украине займет пару дней

21:28, 22.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков: никто не думал, что военная операция на Украине займет пару дней
Фото: wikimedia.org

Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

Отдельно он подчеркнул, что никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней.

Главная цель действий российских военных в Мариуполе — очищение города от националистических подразделений. По его словам, часть украинцев сотрудничают с российскими военными, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Также представитель Кремля отметил, что оккупация Украины не является целью спецоперации.

Сегодня днем Песков сообщал, что в России не создаются структуры по формированию местных органов власти на Украине. Дату продолжения переговоров Москвы и Киева он не стал называть.

Вечером Минобороны РФ отчиталось об уничтожении складов ГСМ ВСУ в Лисичанске и Краматорске, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также