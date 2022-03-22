Белый дом: США не видят, что Китай предоставляет военную помощь России

Власти США сейчас не видят свидетельств оказания Китаем какой-либо военной помощи России в свете операции на Украине. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он отказался делать прогнозы на дальнейший период.

— Но мы, конечно, внимательно следим за этим. Мы продолжим следить за этим, — приводит ТАСС его слова.

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган на минувших выходных заявил, что Китай не помогает России в военном плане. Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин уже на второй день российской спецоперации просил президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении переговоров с Украиной.

Еще на прошлой неделе в МИДе КНР заявляли, что сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, — дезинформация.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что американская сторона рассматривает возможность введения санкций против КНР в случае оказания помощи РФ.



Татьяна Леухина