В Альметьевском районе возбудили уголовное дело после охоты на кабанов
На территории охотхозяйства «Ласка» Альметьевского района сотрудники Госкомитета РТ обнаружили факт незаконной охоты. Браконьеры добыли три кабана, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Следы охотников привели к одному из подворий ближайшей деревни. Отдел МВД РФ по Альметьевскому району возбудил уголовное дело по статье «Незаконная охота» (ч.1 ст. 258 УК РФ). Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составляет 330 тысяч рублей.
В конце января в Татарстане задержали браконьера, убившего кабана на территории охотхозяйства «Тиньковский охотничий клуб». Еще одному злоумышленнику удалось скрыться.
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