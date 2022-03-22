В Госдуме поддержали инициативу о возбуждении парламентского расследования о биолабораториях на Украине

В Госдуме РФ поддержали инициативу о возбуждении парламентского расследования о биологических лабораториях на Украине. В частности, было собрано 448 подписей, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В рамках расследования создается специальная комиссия по расследованию обстоятельств, которые связаны с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на украинской территории. В состав комиссии входят российские сенаторы и депутаты.

Фото: duma.gov.ru

— Мы выражаем уверенность в том, что все обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью граждан РФ и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности — как в Российской Федерации, так и за рубежом, — говорится в тексте обращения.

Несколько дней назад постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после спецоперации РФ на Украине «о Западе всплывут неприглядные факты», в том числе о ведении американской стороной военно-биологической деятельности на территории постсоветского пространства. Также он назвал «смешными» попытки опровергнуть наличие лабораторий на Украине тем фактом, что ООН их не подтверждает.

Диана Жиленкова