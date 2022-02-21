В январе 2022 года в Татарстане отметили резкий рост ипотек на жилые дома

В январе 2022 года в Татарстане был отмечен резкий рост ипотек на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

В прошлом месяце в ведомстве зарегистрировали около 700 таких ипотек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель стал выше на 36%. Кроме того, жители республики покупают в ипотеку земельные участки. В январе было зарегистрировано 2,4 тысячи объектов.

По словам замруководителя Росреестра по Татарстану Лилии Бургановой, на это могла повлиять программа льготного кредитования. По ней в январе зарегистрировали больше 500 ипотек, а за весь период ее действия с мая 2020 года — почти 15 тысяч. Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев считает, что интерес к приобретению загородного жилья связан с пандемией и ростом стоимости квартир. Дело в том, что, продав городскую квартиру, можно приобрести небольшой дом.

За 2021 год Татарстан попал в список регионов с самыми частыми сделками на рынке вторичной недвижимости. Было заключено 135,3 тыс. договоров купли-продажи.



Дарья Акимова