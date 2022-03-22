Новости происшествий

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане возбудили дело после пожара с погибшими в Кайбицком районе

11:49, 22.03.2022
В Татарстане возбудили дело после пожара с погибшими в Кайбицком районе
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после пожара в селе Большое Подберезье Кайбицкого района республики, сообщили в ведомстве.

Утром 19 марта по улице Центральной загорелся частный дом. При тушении пожара обнаружили тела двух мужчин среднего возраста, проживавших в доме.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По данным ГУ МЧС России по РТ, погибшие в пожаре мужчины 1980 и 1988 годов рождения были братьями. По предварительным данным, площадь пожара составила 108 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также