В Татарстане возбудили дело после пожара с погибшими в Кайбицком районе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после пожара в селе Большое Подберезье Кайбицкого района республики, сообщили в ведомстве.



Утром 19 марта по улице Центральной загорелся частный дом. При тушении пожара обнаружили тела двух мужчин среднего возраста, проживавших в доме.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По данным ГУ МЧС России по РТ, погибшие в пожаре мужчины 1980 и 1988 годов рождения были братьями. По предварительным данным, площадь пожара составила 108 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Маргарита Головатенко