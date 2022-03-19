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В татарстанском селе произошел пожар — погибли два человека

11:23, 19.03.2022
В татарстанском селе произошел пожар — погибли два человека
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Большое Подберезье Кайбицкого района Татарстана произошел пожар. В результате возгорания жилого дома погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило минувшей ночью. На место прибыли спасатели. После ликвидации возгорания были обнаружены тела двух мужчин 1980 и 1988 годов рождения. Погибшие являлись братьями.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, площадь пожара составила 108 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Недавно в одноэтажном частном доме Нижнекамского района произошел пожар. После ликвидации горения пожарные обнаружили тела женщины 1969 года рождения и мужчины 1986 года рождения. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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