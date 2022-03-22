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В Казани эвакуировали детскую поликлинику №7 на проспекте Ямашева

10:35, 22.03.2022 1
В Казани эвакуировали детскую поликлинику №7 на проспекте Ямашева
Фото: realnoevremya.ru

В Казани эвакуировали детскую поликлинику №7 на проспекте Хусаина Ямашева. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

По их словам, на место съехались спецслужбы. Здание обследовали кинологи с собакой.

Фото: realnoevremya.ru

Кинологи уже покинули детскую поликлинику №7. Посетителей начали запускать в здание, уточнили очевидцы.

Фото: realnoevremya.ru

По имеющей информации, причиной случившегося стали оставленные кем-то в поликлинике вещи. Очевидец уточнил, что это была подозрительная сумка, в которой нашли документы и вещи некой женщины. Сотрудники спецслужб увезли сумку с собой.

По словам очевидца, казанцы простояли у поликлиник примерно час в ожидании возобновления ее работы.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в селе Столбище Лаишевского района РТ эвакуировали детский сад «Сказка» из-за задымления. По прибытии пожарные выяснили, что произошло замыкание без горения в помещении бойлерной в подвале. Прокуратура Лаишевского района Татарстана организовала проверку.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:03
    Вечно так кто то оставит сумку и смуту наводит
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