Прокуратура Лаишевского района РТ начала проверку после задымления в детском саду
Прокуратура Лаишевского района Татарстана организовала проверку после задымления в детском саду «Сказка» в селе Столбище. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Из-за запаха гари, идущего из подвала, из детского сада эвакуировали 220 детей и 43 работника. Пожарные выяснили, что произошло замыкание без горения в помещении бойлерной. После этого дети и персонал вернулись в здание.
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