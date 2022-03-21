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Прокуратура Лаишевского района РТ начала проверку после задымления в детском саду

14:15, 21.03.2022
Прокуратура Лаишевского района РТ начала проверку после задымления в детском саду
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Лаишевского района Татарстана организовала проверку после задымления в детском саду «Сказка» в селе Столбище. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РТ

Из-за запаха гари, идущего из подвала, из детского сада эвакуировали 220 детей и 43 работника. Пожарные выяснили, что произошло замыкание без горения в помещении бойлерной. После этого дети и персонал вернулись в здание.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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