В Казанском кремле откроется выставка в память о художнике Рашите Газееве

Фото: ГМИИ РТ

В Казанском кремле в национальной художественной галерее «Хазинэ» 24 марта откроется выставка «Рашит Газеев. В память о художнике». Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Посетители смогут увидеть эскизы к спектаклям и костюмы, которые делал Рашит Газеев в период работы в должности главного художника Татарского государственного академического театра им Г. Камала.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экспозиция откроется в 16:00. Выставка продлится до 24 апреля.

Рашит Газеев — театральный художник, живописец, заслуженный деятель искусств РТ, народный художник Татарстана, лауреат премии им. Б. Урманче. Его произведения хранятся в Государственном музее изобразительных искусств РТ, Музейном фонде РТ, частных собраниях в России, США, Великобритании, Швеции, Венгрии, Австрии.

Ранее в казанской галерее «Дом-Арт» открылась экспозиция философских картин казанского живописца Виталия Скобеева. Подробнее о выставке — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина