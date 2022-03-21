В Казани установят мемориальную доску народным артистам ТАССР Исламии и Халилу Махмутовым
В Казани установят мемориальную доску народным артистам ТАССР Исламии и Халилу Махмутовым. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Ее планируют установить на фасаде здания по адресу: Жуковского, 9.
С предложением выступали Минкульт РТ и Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина.
Исламия Махмутова за более 55 лет творческой жизни она сыграла множество разноплановых ролей, в их числе Ясмина («Вслед за дикими гусями» Ильдар Юзеев), Биатриче («Слуга двух господ» Карло Гольдони), Мамаша Кураж («Мамаша Кураж и ее дети» Бертольд Брехт). Она ушла из жизни 3 декабря 2019 года.ОбществоВластьИнфраструктура
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