Новости общества

19:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по увеличению транзита нефти в Китай

17:12, 21.03.2022
Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по увеличению транзита нефти в Китай
Фото: pixabay.com

Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по вопросу увеличения транзита нефти в Китай через республику. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вопрос увеличения поставок российских энергоресурсов на Восток становится актуальным на фоне подготовки Запада к запрету на покупки российской нефти, передает «Интерфакс».

Мощность действующего нефтепровода в направлении Китая через Казахстан составляет 10 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля президенты Казахстана и Татарстана Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов посетили комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО в Нижнекамске, а также предприятия КАМАЗа. В январе в Казахстан с рабочим визитом приезжала татарстанская делегация.

В Казахстане строятся заводы по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники КАМАЗа, а в Карагандинской области начато строительство шинного производства совместного предприятия «Татнефти» и ГК «Аллюр».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также