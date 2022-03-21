Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по увеличению транзита нефти в Китай

Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по вопросу увеличения транзита нефти в Китай через республику. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вопрос увеличения поставок российских энергоресурсов на Восток становится актуальным на фоне подготовки Запада к запрету на покупки российской нефти, передает «Интерфакс».

Мощность действующего нефтепровода в направлении Китая через Казахстан составляет 10 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля президенты Казахстана и Татарстана Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов посетили комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО в Нижнекамске, а также предприятия КАМАЗа. В январе в Казахстан с рабочим визитом приезжала татарстанская делегация.



В Казахстане строятся заводы по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники КАМАЗа, а в Карагандинской области начато строительство шинного производства совместного предприятия «Татнефти» и ГК «Аллюр».



Татьяна Леухина