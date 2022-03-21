В Татарстане на этой неделе ожидается до +7 градусов и небольшой снег

Фото: Максим Платонов

В Татарстан пришло потепление. По прогнозу Гидрометцентра РТ, до конца этой недели в республике продержатся плюсовые температуры, в отдельные дни воздух прогреется до +7 градусов. Вместе с этим ожидается небольшой снег.

Во вторник, 22 марта, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ночные температуры опустятся до -4... -9 градусов, при прояснениях до -14 градусов. Днем потеплеет до +1... +6˚С.

В среду и четверг, 23 и 24 марта, существенных осадков в Татарстане также не прогнозируется. Ночью и утром ожидается от 0 до -5 градусов, а при прояснениях до -9. Днем воздух прогреется до +2... +7 градусов.

В пятницу, 25 марта, в Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -1... -6 градусов. Днем ожидается от 0 до +5°С.

Фото: Максим Платонов

В субботу, 26 марта, ночью в республике температуры опустятся до -4... -9 градусов, при прояснениях до -13. Днем в западных районах Татарстана пройдет снег, ветер усилится, температура составит от -1 до +4 градусов.

Как рассказали в Гидрометцентре РТ, в воскресенье, 20 марта, в Татарстане наблюдалась теплая сухая погода, днем зафиксировано +2... +5 градусов.

Сегодня ночью и утром в республике зарегистрировано от -4 до +2 градусов. Днем временами наблюдается снег, кратковременные метели с ухудшением видимости и сильный порывистый ветер. В полдень воздух прогрелся до +3 градусов.



Фото: Максим Платонов

Как рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в ближайшие дни погода в Казани будет близкой к климатической норме — температура составляет около минус 2,5 градуса. Подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Демина