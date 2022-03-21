«Снежная крупа» в Казани: когда растает снег и почему в это время года не может быть града

Фото: Максим Платонов

«Иногда зимой, бывает, такие ледяные иглы выпадают или снежная крупа»

В ближайшие дни погода в Казани будет близкой к климатической норме — температура составляет около минус 2,5 градуса. Как рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в таких условиях выпадение града, о котором сегодня сообщили в соцсетях, невозможно.

— Град — летний вид опасных явлений. Для этого нужна конвекция, то есть нужно исходящее движение в атмосфере. У нас нет таких условий в настоящее время и не может быть в это время года. В настоящее время у нас господствует антициклон и не создаются условия для того, чтобы выпадали осадки, — отметил он. — Это не град никак. Иногда зимой, бывает, такие ледяные иглы выпадают или снежная крупа.

Условий для тумана и ухудшения видимости тоже нет, подчеркнул Тимур Аухадеев.

«За три недели марта мы в общем-то осадков практически не видели»

Сегодня казанцы наблюдали выпадение снега — это вызвано прохождением холодного участка фронта, который связан с северным циклоном.

— Эти осадки, которые сегодня выпали, они являются действительно долгожданными, потому что за три недели марта мы в общем-то осадков практически не видели. Единственные осадки, которые выпадали, — это было 14 марта, и выпало меньше одного миллиметра, — сообщил специалист, отметив, что сейчас наблюдается недобор по осадкам.

Фото: Максим Платонов

Тимур Аухадеев назвал примерную дату, когда снег растает:

— Конечно, снега пока больше, чем обычно, но его было столько же и в прошлом году. То есть в прошлом году на текущую дату было 59 сантиметров снега, сейчас — 56 сантиметров. Удивительный факт — температуру в прошлом году, на 21-й день [марта], с точностью до десятых повторила температура этого года, то есть она составляла минус 7,1 градуса. И если ориентироваться по прошлому году, этот снег растаял к 12 апреля. Но это мы говорим про метеоплощадки. То есть если говорить про поля, то там это произойдет несколько позже.

В Татарстане прогнозируется плюсовая температура

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Татарстане возможны сильный северо-западный ветер порывами 15—18 м/с и кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км — к слову, ее в Казани не прогнозировали.

Что касается температуры воздуха, то сегодня ночью она составит от -4 до -9 градусов, при прояснениях — до -14˚. Завтра днем будет достаточно тепло — от +1 до +6 градусов. В среду и четверг днем ожидается до +7 градусов. Существенных осадков также не прогнозируется.

25 и 26 марта днем ожидается снег. Днем будет около 4—5 градусов выше ноля, а ночью в субботу ожидается до -13 градусов.

Напомним, Тимур Аухадеев рассказывал, что в первой половине марта средняя температура составила -8,2 градуса при норме в -5 градусов.

Дарья Пинегина