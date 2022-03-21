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Шаронов о словах про возвращение в «Рубин»: «Я сказал, что готов работать тренером. Клуб не имеет значения»

13:05, 21.03.2022 2
Шаронов о словах про возвращение в «Рубин»: «Я сказал, что готов работать тренером. Клуб не имеет значения»
Фото: rubin-kazan.ru

Роман Шаронов объяснил свою позицию по поводу возможности возглавить «Рубин» в случае такой необходимости. Он сообщил, что в издании СЭ неправильно интерпретировали его слова.

«К сожалению, часто твои слова интерпретируют по-своему и публикуют то, что ты не говорил. Я сказал, что в целом готов и хочу дальше работать тренером. Клуб не имеет значения. Я уважаю работу всех тренеров, в том числе Слуцкого, и ни на чье место не претендую», — заявил Роман Шаронов.

Ранее появилась информация, что специалист готов вернуться в «Рубин».

Роман Шаронов возглавлял казанский клуб с мая по декабрь 2019 года. Под его руководством клуб провел 20 игр, одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:38
    Его только не хватало. Слово не воробей.
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    Анонимно 14:17
    Ну уж хуже пончика точно не будет. А гонора и истерии с судьями значительно меньше. Слуцкого будут топить судьи и для Рубина это плохо. С Шароновым хотя бы с судьями проблем не будет.
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