Шаронов о словах про возвращение в «Рубин»: «Я сказал, что готов работать тренером. Клуб не имеет значения»

Роман Шаронов объяснил свою позицию по поводу возможности возглавить «Рубин» в случае такой необходимости. Он сообщил, что в издании СЭ неправильно интерпретировали его слова.



«К сожалению, часто твои слова интерпретируют по-своему и публикуют то, что ты не говорил. Я сказал, что в целом готов и хочу дальше работать тренером. Клуб не имеет значения. Я уважаю работу всех тренеров, в том числе Слуцкого, и ни на чье место не претендую», — заявил Роман Шаронов.

Ранее появилась информация, что специалист готов вернуться в «Рубин».

Роман Шаронов возглавлял казанский клуб с мая по декабрь 2019 года. Под его руководством клуб провел 20 игр, одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.