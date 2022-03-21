Скончался писатель Юз Алешковский

Сегодня в возрасте 92 лет ушел из жизни российский писатель и поэт Юз Алешковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиаменеджера Демьяна Кудрявцева.

Подробности и причина смерти не уточняются.

Юз ( настоящее имя — Иосиф) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. Писать начал в 1960-х годах. Автор «Песни о Сталине» («Товарищ Сталин, вы большой ученый...»), романов «Кенгуру», «Смерть в Москве» и других. В 1979 году эмигрировал из СССР в США. В 2001 году он становился лауреатом Пушкинской премии, в 2011 году — получил «Русскую премию» в номинации «Крупная проза».

27 февраля умер народный артист России и радиоведущий Виктор Татарский. Ему было 82 года. Причина смерти радиоведущего не называлась.

Дарья Акимова