Скончался известный радиоведущий Виктор Татарский

Ушел из жизни народный артист России и радиоведущий Виктор Татарский. Ему было 82 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он родился 17 ноября 1939 года в Ленинграде. Закончил театральное училище им. Щепкина. С 1967 года Татарский был ведущим радиопередачи «Встреча с песней», построенной в форме чтения писем с историями о влиянии разных музыкальных произведений на судьбы людей. Также являлся членом Союза журналистов России.

Виктор Татарский работал до последнего дня. Причина смерти радиоведущего не уточняется.

18 февраля народный артист России Борис Невзоров скончался от коронавируса. Он ушел на 73-м году жизни.

Дарья Акимова