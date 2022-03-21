Казанский пороховой завод проводит испытания на полигоне — прозвучат ориентировочно 40 выстрелов
На Казанском пороховом заводе 21 марта проводят испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
С 9.00 прозвучат ориентировочно 40 выстрелов. На территории работает площадка сжигания на открытой местности под контролем.
До этого Казанский пороховой завод проводил испытания 17 марта. Тогда предупреждали о 25 выстрелах.
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