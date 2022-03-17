В МЧС Татарстана предупредили об испытаниях на пороховом заводе — прозвучат около 25 выстрелов
Казанский пороховой завод 17 марта проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Сегодня с 9.00 прозвучат ориентировочно 25 выстрелов. На территории предприятия работает площадка сжигания на открытой местности под контролем.
До этого Казанский пороховой завод проводил испытания 15 марта. Тогда предупреждали о 30 выстрелах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым