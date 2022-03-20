Российская авиация поразила 89 украинских военных объектов

За день авиация Вооруженных сил России поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО сбили в воздухе 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. С начала спецоперации на Украине ликвидировали 214 беспилотников, 1 483 танка и 150 установок реактивной системы залпового огня, передает «РИА Новости».

Также сегодня военное ведомство сообщило, что подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине завершают разгром нацбата «Донбасс». В течение дня российские войска продвинулись на 12 км.



Последние новости о спецоперации, ее последствиях, реакции — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина