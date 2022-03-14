В Тукаевском районе Татарстана в ДТП погиб человек, еще трое доставлены в больницу

В Тукаевском районе Татарстана на дороге Набережные Челны — Сарманово у деревни Янга Буляк столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, еще троих, включая двух несовершеннолетних, доставили в больницу, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в 18.20. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем Skoda Kodiaq.

Водитель Lada получил травмы и погиб на месте. Пострадали пассажир отечественного автомобиля и двое несовершеннолетних, находившихся в Skoda Kodiaq. Их доставили в больницу с различными видами травм.

В Казани днем 11 марта машина скорой помощи попала в ДТП. Медики везли ребенка и его маму в ДРКБ. Ребенку требовалась экстренная госпитализация. Машина ехала с включенными спецсигналами. Один из автомобилей не уступил дорогу скорой, в результате чего она перевернулась. Все, кто был в машине, пострадали: трое медиков и пациент с мамой.

После ДТП Следком возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования оказанию медпомощи. Врио начальника ОГИБДД УМВД России по Казани подполковник Никита Жирнов сообщал «Реальному времени», что после столкновения на перекрестке улиц Миннуллина и Тихомирнова в Казани иномарки и машины скорой помощи последнюю отбросило еще на три автомобиля. На перекрестке скорая столкнулась с Ford Mondeo, который ехал на зеленый свет.

Маргарита Головатенко