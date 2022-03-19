Сердар Бердымухамедов отправил правительство Турменистана в отставку

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Ориент».

Бердымухамедов в эту субботу вступил в должность главы государства. Он отправил кабмин в отставку в полном составе. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Во вторник Сердар Бердымухамедов победил на выборах главы государства. Он набрал 72,97% голосов. Он единственный сын экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ранее он занимал пост вице-премьера страны.



Татьяна Леухина