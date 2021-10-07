В Набережных Челнах активисты просят «законсервировать» заброшенное здание

В Набережных Челнах активисты Общероссийского народного фронта обратились в мэрию с просьбой законсервировать заброшенный магазин в жилом доме 44/12 и призвать собственника к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

В пустующем помещении собираются подростки. Они бьют окна и оставляют мусор. Жители дома опасаются, что в здании может произойти пожар.



Фото: onf.ru

На объекте установили решетки, есть фанерные двери, но эти меры бесполезны. Семья, которая живет над помещением, жалуется на холодный пол, так как в «заброшке» периодически разбивают стекла, и температура становится уличной. Они обращались в управляющую компанию, но ситуация не меняется.



В сентябре 2019 года в Челнах трое подростков 2005 и 2006 годов рождения залезли в заброшенное помещение ресторана «Арарат». Один из них поджег лежавшие там старые матрасы, после этого начался пожар. Ребята начали выбираться из здания, но это удалось только двоим. Их товарищ, 13-летний мальчик, потерял сознание и погиб.



Татьяна Леухина