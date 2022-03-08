На пожаре в частном доме в Нижнекамском районе погибли два человека
Вечером 7 марта в Нижнекамском районе произошел пожар в одноэтажном частном доме по ул. Молодежная, д.13 в деревне Уська, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожар охватил жилой дом с пристроенной верандой на площади 108 кв. м. Пожарные ликвидировали горение, после чего обнаружили тела женщины 1969 года рождения и мужчины 1986 года рождения.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Утром 7 марта в пятиэтажном доме по Гафиатуллина, 10а в Альметьевске произошел пожар на третьем этаже. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. Из пожара спасли пять человек, включая 13-летнего мальчика — его спасли с пятого этажа с помощью дыхательной маски.
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