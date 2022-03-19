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Компания Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию

08:17, 19.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Компания Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию
Фото: commons.wikimedia.org

Нефтесервисная компания Schlumberger приостанавливает дальнейшие инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность на российской территории. Об этом сообщил генеральный директор компании Оливье Ле Пеш.

— Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта на Украине, — рассказал он.

Как подчеркнули в компании, Schlumberger будет «вести любую деятельность в полном соответствии с существующими международными законами и санкциями», передает ТАСС.

Недавно о приостановке запланированных инвестиций объявил мировой производитель табачной продукции Philip Morris International. Также было принято решение о приостановке запуска новых продуктов в России и снижении объемов производства.

Диана Жиленкова
Общество

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