В Казани в утренний час пик выйдут дополнительные автобусы маршрута №22

В Казани в утренний час пик председатель Комитета по транспорту Амир Сафин проверил работу автобусных маршрутов №22 и 62. Горожане ранее жаловались на долгое ожидание транспорта и его высокую загруженность.

Проверка проходила с 7.30 до 8.30. Выяснилось, что время ожидания автобусного маршрута №22 не превышает 10 минут. Сафин поручил перевозчику усилить работу, на линию в утренний час пик выйдут дополнительные автобусы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также во время проверки водитель автобуса №22 ехал по маршруту с открытой дверью. Его вызовут в Комитет по транспорту на комиссию по безопасности дорожного движения.

Выводить утром дополнительные автобусы на маршрут №62 не требуется. Работу транспорта маршрутов №22 и 62 планируется проверить в вечерний час пик, сообщается в Комитете по транспорту мэрии Казани.



На прошлой неделе в Кировском районе Казани изменили маршруты №22 и №46 из-за реконструкции Горьковского шоссе.



Татьяна Леухина