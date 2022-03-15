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В Казани в утренний час пик выйдут дополнительные автобусы маршрута №22

12:31, 15.03.2022 4
В Казани в утренний час пик выйдут дополнительные автобусы маршрута №22
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в утренний час пик председатель Комитета по транспорту Амир Сафин проверил работу автобусных маршрутов №22 и 62. Горожане ранее жаловались на долгое ожидание транспорта и его высокую загруженность.

Проверка проходила с 7.30 до 8.30. Выяснилось, что время ожидания автобусного маршрута №22 не превышает 10 минут. Сафин поручил перевозчику усилить работу, на линию в утренний час пик выйдут дополнительные автобусы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также во время проверки водитель автобуса №22 ехал по маршруту с открытой дверью. Его вызовут в Комитет по транспорту на комиссию по безопасности дорожного движения.

Выводить утром дополнительные автобусы на маршрут №62 не требуется. Работу транспорта маршрутов №22 и 62 планируется проверить в вечерний час пик, сообщается в Комитете по транспорту мэрии Казани.

На прошлой неделе в Кировском районе Казани изменили маршруты №22 и №46 из-за реконструкции Горьковского шоссе.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспортИнфраструктура

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Проверка дала результаты
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  • Анонимно 15 мар
    Еще плохо ходит автобус №90.
    Надо решить что то с пробкой на Габишева-Салмачи !!
    Так жить невыносимо !!!
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  • Анонимно 15 мар
    Автобусы 45 и 47 тоже плохо ходят. Вечером приходится ждать 45 автобус. Утром 47 автобус.
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  • Анонимно 15 мар
    Неплохо, количество автобусов необходимо увеличивать.
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