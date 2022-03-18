РБК: поставщики ретейлера X5 Group отказываются от промоакций и скидок на продукцию

Ряд поставщиков российского ретейлера X5 Group, управляющего торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», отказываются от промоакций, которые предполагают скидки на продукцию, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.



Большинство поставщиков не планируют отказываться от скидок насовсем, а лишь берут паузу для того, чтобы вернуться к акциям «с новым промопланом».

Предоставление в магазинах скидок с цены товара возможно лишь с согласования компании-поставщика, уточнили в пресс-службе компании.

Фото: Антон Журавлев (архив)

С 15 марта в России поднимаются цены на кондитерские изделия на 20—30% в среднем. Производители уже уведомили об этом крупные торговые сети.

Маргарита Головатенко