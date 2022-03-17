Минобороны РФ: количество желающих эвакуироваться с Украины в Россию достигло почти 2,7 млн человек

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За последние сутки количество желающих эвакуироваться из Украины в Россию увеличилось более чем на 7,5 тысячи человек. В общей сложности такое желание изъявили почти 2,7 млн граждан.

Как рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны по-прежнему находятся свыше 6,8 тысячи иностранцев, а также экипажи 70 иностранных судов, которые заблокированы в украинских морских портах.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Мизинцев отметил, что сегодня российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. По его словам, из предлагаемых РФ маршрутов Украина согласовала только три, передает ТАСС.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ сообщил, что за последние сутки из Мариуполя эвакуировали почти 43 тысячи граждан. Также местным жителям передали 134 тонны медикаментов и предметов первой необходимости, а также продовольствия, включая детское питание.

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Диана Жиленкова