Новости общества

09:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -5 градусов

05:25, 18.03.2022
Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -2... 0 градусов, в Набережных Челнах -3... -1 градус, в Альметьевске -5... -2 градуса, в Чистополе -3... 0 градусов, в Буинске -3... 0 градусов.

Фото: Максим Платонов

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные в республике днем воздух прогреется до +4 градусов, а уже в начале следующей недели ожидается до +7 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -1... -6 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также