Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -5 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -2... 0 градусов, в Набережных Челнах -3... -1 градус, в Альметьевске -5... -2 градуса, в Чистополе -3... 0 градусов, в Буинске -3... 0 градусов.

Фото: Максим Платонов

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные в республике днем воздух прогреется до +4 градусов, а уже в начале следующей недели ожидается до +7 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -1... -6 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег.



Диана Жиленкова