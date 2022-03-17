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Пользователи сообщают о сбоях в работе WhatsApp

15:17, 17.03.2022
Пользователи сообщают о сбоях в работе WhatsApp
Фото: pixabay.com

В работе мессенджера WhatsApp появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

У 65% возникли проблемы с подключением к серверу, у 24% — с отправкой сообщений, еще у 11% — с приложением. О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

В Роскомнадзоре заявили, что работа мессенджера в России не ограничивается, сбои в его работе никак не связаны с блокировкой Facebook и Instagram.

Фото: pixabay.com

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на прошлой неделе заявлял, что в России ограничение доступа к социальной сети Instagram не окажет влияния на работу мессенджера WhatsApp.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

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