Пользователи сообщают о сбоях в работе WhatsApp
В работе мессенджера WhatsApp появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
У 65% возникли проблемы с подключением к серверу, у 24% — с отправкой сообщений, еще у 11% — с приложением. О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.
В Роскомнадзоре заявили, что работа мессенджера в России не ограничивается, сбои в его работе никак не связаны с блокировкой Facebook и Instagram.
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на прошлой неделе заявлял, что в России ограничение доступа к социальной сети Instagram не окажет влияния на работу мессенджера WhatsApp.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым