Пользователи сообщают о сбоях в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

У 65% возникли проблемы с подключением к серверу, у 24% — с отправкой сообщений, еще у 11% — с приложением. О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

В Роскомнадзоре заявили, что работа мессенджера в России не ограничивается, сбои в его работе никак не связаны с блокировкой Facebook и Instagram.

Фото: pixabay.com

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на прошлой неделе заявлял, что в России ограничение доступа к социальной сети Instagram не окажет влияния на работу мессенджера WhatsApp.

Татьяна Леухина