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Хинштейн: ограничение доступа к Instagram не затронет WhatsApp

02:29, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Хинштейн: ограничение доступа к Instagram не затронет WhatsApp
Фото: pixabay.com

В России ограничение доступа к социальной сети Instagram не окажет влияние на работу мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

— Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организации, — приводит слова Хинштейна «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Процедура введения ограничений на доступ к Instagram завершится в полночь 14 марта. Тем самым пользователи получили дополнительное время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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