В Татарстане утвердили план мероприятий по недопущению распространения ящура

Фото: Максим Платонов

В Татарстане утвердили план мероприятий в целях недопущения возникновения и распространения ящура на территории республики. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



План мероприятий по профилактике ящура в Татарстане утвержден на 2022—2027 годы. Министерствам региона поручено принять все необходимые меры по его выполнению. Контроль за исполнением распоряжения возложен на главное управление ветеринарии кабмина РТ.

В феврале этого года обсуждался риск завоза в Татарстан этого заболевания. Замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Ильдар Нугуманов отмечал, что такая угроза есть.

В декабре прошлого года ящур зафиксировали в Казахстане и в Оренбургской области, поэтому угроза заноса вируса с кормами и с животными существует. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко