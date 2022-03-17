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В Татарстане утвердили план мероприятий по недопущению распространения ящура

11:22, 17.03.2022
В Татарстане утвердили план мероприятий по недопущению распространения ящура
Фото: Максим Платонов

В Татарстане утвердили план мероприятий в целях недопущения возникновения и распространения ящура на территории республики. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

План мероприятий по профилактике ящура в Татарстане утвержден на 2022—2027 годы. Министерствам региона поручено принять все необходимые меры по его выполнению. Контроль за исполнением распоряжения возложен на главное управление ветеринарии кабмина РТ.

В феврале этого года обсуждался риск завоза в Татарстан этого заболевания. Замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Ильдар Нугуманов отмечал, что такая угроза есть.

В декабре прошлого года ящур зафиксировали в Казахстане и в Оренбургской области, поэтому угроза заноса вируса с кормами и с животными существует. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Справка

Ящур — вирусное заболевание. Оно встречается как у животных, так и у людей. Им болеют домашние и дикие парнокопытные животные. Вирус передается от животного к животному и от животного к человеку.

ОбществоВласть Татарстан

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