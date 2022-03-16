Правкомиссия поддержала проект о бесплатном проезде на электричках для детей от 5 до 7 лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Когда закон примут, норма будет действовать по всей России по аналогии с льготой на проезд для детей до семи лет на городском транспорте. Отмечается, что дополнительного финансирования из федерального бюджета принятие данного закона не потребует.

В настоящее время такая льгота действует в 48 регионах страны. Ввести бесплатный проезд везде представители «Единой России» предложили в мае 2021 года на форуме «Большой семейный совет». Законопроект поддержали Министерство транспорта РФ и РЖД на совещании со статс-секретарями в Совете Федерации в декабре прошлого года.

Фото: Олег Тихонов

В ноябре 2021 года глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что ведомство намерено выступить с инициативой о разработке нового законопроекта, согласно которому дети в возрасте от 7 до 16 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно. По ее словам, ранее подобный законопроект уже вносился в Госдуму, однако получил отрицательное заключение правительства.



Дарья Акимова