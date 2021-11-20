В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет

Фото: Максим Платонов

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей намерен выступить с инициативой о разработке нового законопроекта, согласно которому дети в возрасте от 7 до 16 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно. Об этом заявила глава комитета Нина Останина.

По ее словам, ранее подобный законопроект уже вносился в Госдуму, однако получил отрицательное заключение правительства. Останина рассказала, что на бюджет следующего, уже 2023, года будут предлагаться поправки к федеральному закону «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», сообщает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом месяце уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране.

Диана Жиленкова