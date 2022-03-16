Хохорин сообщил об «украинском следе» в делах о мошенничестве и наркотиках на территории Татарстана

Фото: Максим Платонов

Около 1 200 выходцев с Украины зарегистрировано в Татарстане. Об этом сообщил сегодня на заседании Государственного совета РТ министр внутренних дел по республике Артем Хохорин. Компактного их проживания на территории республики в отдельных анклавах не зафиксировано.

Отвечая на вопросы депутатов, Хохорин отметил, что «украинский след» был выявлен сотрудниками внутренних органов при расследовании значительного количества телефонных мошенничеств, когда у пенсионеров выманивали деньги под предлогом того, что близкий человек «попал в беду», «попал в ДТП».

— С территории Украины шли инструктажи, как действовать… Кроме того, «украинский след» был выявлен полицейскими в делах о бесконтактном сбыте крупных партий наркотиков, — заявил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что звонки от фигурантов дела подполковнику УВД Казани Наталье Абросимовой, которые поступали ей и ее родителям якобы с номеров «дежурной части МВД РТ», на самом деле осуществлялись по системе IP-телефонии с территории Украины.

Инна Серова