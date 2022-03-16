В России за сутки выявили 36 519 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 36 519 случаев заболевания коронавирусом. Всего заразившихся по стране зарегистрировали 17 449 438 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 16 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 118 009 человек. Всего вылечившихся — 15 822 031 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 576 россиян. Всего от инфекции скончались 362 478 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России сообщалось о выявлении 36 678 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко