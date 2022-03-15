В Татарстане количество звонков на телефон доверия выросло на 43% с конца февраля

В Татарстане с конца февраля количество звонков на телефон доверия выросло на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Всего за период с 22 февраля по 10 марта поступило 1 949 звонков от детей, молодежи, их родителей и других людей на телефоны доверия. В основном звонивших интересовали вопросы отношений между детьми и родителями, ребенка со сверстниками и проблемы со здоровьем. Кроме того, участились обращения на тему, как дальше жить, страха и переживаний за родственников, сборов на военную службу, санкций, повышения цен и гуманитарной помощи.

По словам министра по делам молодежи Татарстана Тимура Сулейманова, в настоящее время ведется работа по созданию единого молодежного центра доверия. Он призвал детей и молодежь делиться своими эмоциями и обращаться к специалистам телефона доверия.

В 2021 году в Татарстане число обращений детей на телефон доверия возросло почти на 3 тысячи. В том числе выросло и количество обращений по вопросам буллинга и взаимоотношений с одноклассниками в школе.

Дарья Акимова