Минтруд России до конца недели примет пакет мер для сохранения занятости граждан

Минтруд России планирует до конца этой недели принять первый пакет мир для сохранения занятости граждан и поддержки компаний, перестраивающих свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

По словам министра труда, в ведомстве заметили, что в настоящее время многие компании, приостановившие свою работу, занялись перенастройкой производственных и логистических процессов. Он добавил, что министерство ежедневно мониторит ситуацию на рынке труда.

В феврале стало известно, что Минтруд РФ планирует подготовить новую редакцию закона «О занятости населения». Закон будет соответствовать современным условиям рынка труда. В частности, Минтруд планирует дать определение теневой занятости, обозначить ее последствия и законодательно закрепить полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.

Дарья Акимова