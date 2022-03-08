В работе Spotify по всему миру наблюдаются сбои
В работе Spotify по всему миру появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector.
Сервис разлогинил часть пользователей. Зайти в профиль обратно не удается. Представители Spotify сообщили в Twitter, что уже занимаются проблемой.
В воскресенье стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления рremium-подписки в России. Купить подписку больше нельзя из-за новых внешних ограничений. У пользователей, у которых пока она активна, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной.
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