В столице Татарстана на улице Энергетиков произошла массовая драка

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на улице Энергетиков произошла массовая драка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

На место происшествия прибыли полицейские. В результате в отдел полиции доставили семь горожан, все были в нетрезвом виде. Установлено, что между мужчинами из разных компаний произошел конфликт, который в конечном итоге перерос в драку.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас выясняются все детали произошедшего. Также проводится комплекс мероприятий для принятия процессуального решения.

Недавно в городе на улице Восстания также произошла массовая драка. К приезду сотрудников полиции участники происшествия уже успели скрыться. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку.



Диана Жиленкова