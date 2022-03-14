Эксперт рассказал, как мошенники могут обманывать россиян в условиях санкций

Мошенники могут воспользоваться уходом с российского рынка ряда иностранных торговых сетей и компаний-производителей. Об этом предупредил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

По его словам, злоумышленники могут начать предлагать жителям страны билеты на различные ночные распродажи, где якобы можно будет купить брендовую продукцию. Эксперт отметил, что в подобных действиях покинувшие РФ компании не заинтересованы.

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Обычно залежи со складов не распродают за бесценок, а уничтожают. Это делается для того, чтобы не дать оснований для понижения цены товара в будущем. Поэтому, откликнувшись на подобное предложение, человек может потерять деньги, передает «РИА Новости».

Вчера сообщалось, что жительница Челнов отдала 200 тысяч рублей незнакомцу, который связался с ней по телефону и утверждал, что деньги нужны для срочной операции ее сестре. Нужную сумму женщина взяла в долг у знакомых. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Диана Жиленкова