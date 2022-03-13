Челнинка отдала мошенникам 200 тысяч рублей «на операцию сестре»

Жительница 54-го комплекса Набережных Челнов передала 200 тысяч рублей незнакомцу, который связался с ней по телефону и утверждал, что сумма необходима для срочной операции ее сестре.



64-летняя жительница автограда взяла в долг нужную сумму у знакомых, приехала на остановку «Океан» и там в 18 часов передала портмоне с наличными курьеру. При этом с сестрой, которой якобы была нужна операция, она не переговорила.

Когда она вернулась домой, то поняла, что ее обманули мошенники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция установила, что четыре номера телефонов мошенников зарегистрированы в Москве, сообщают «Челнинские известия».

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко