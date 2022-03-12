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Глава Instagram прокомментировал блокировку соцсети в России

07:55, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Глава Instagram прокомментировал блокировку соцсети в России
Фото: pixabay.com

Решение о блокировке социальной сети Instagram прокомментировал его глава Адам Моззери, сообщает RT.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал Моззери в Twitter.

О решении заблокировать соцсеть на территории России сообщили вчера в Роскомнадзоре. Процедура введения ограничений на доступ к Instagram завершится в полночь 14 марта. Таким образом, пользователи получают дополнительные 48 часов для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети, а также для уведомления своих контактов и подписчиков.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:25
    Быстрее отрубайте к чертовой матери!!!
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