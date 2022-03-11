Квартальнов — о матче с «Авангардом»: «Меня бесит, когда валяются. Не надо так делать, у нас мужской хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог пятого матча 1/4 финала Восточной конференции (4:3 ОТ). Он отметил, что казанской команд наконец-то удалось прервать неудачную серию поражений от «Авангарда» на своем льду.

— Рады победе, все было на тоненького, но мы перевернули эту страничку с домашними матчами плей-офф с «Авангардом». Может быть, нам чуть-чуть повезло, но ребята старались, боролись — они молодцы.

Также наставник «Ак Барса» отметил, что при подготовке к матчу и при игре в овертайме он давал установку нагржать защитников, поскольку на них приходится большая нагрузка после ухода из команды финских защитников Покка и Каски.

— Мы понимаем, что у соперника мало защитников, сегодня вообще в пять защитников играли. Наверное, это сказывается, все-таки игры через день, сложная серия плей-офф. Была какая-то корректировка в овертайме? Была — нужно нагружать защитников.

На вопрос о том, как он относится к тому, что Боб Хартли угрожал игроку «Ак Барса», что «на него будут охотится», Дмитрий Квартальов назвал такие попытки запугать соперника «каменным веком».

— Если вообще взять, что мне не нравится — это когда валяются на льду. У нас Кирилл Петров получает травму, уходит со льда и не выходит больше в матче. В серии был момент с Кириллом Готовцом, он у них «сломался», доиграл, нам сказки рассказывали. А сегодня просто валяются. Не нужно так делать — это очень красиво. Если ты валяешься, значит тебе очень больно.

Видели сегодня игру в Уфе? Там человека на носилках человека уносили, я думал — все, конец. А он потом играет и гол забивает. Я не понимаю, как это возможно. Дмитрия Воронкова увезли со льда — он закончил матч. А здесь начинают валяться, это очень некрасиво! Меня бесит это и раздражает, у нас мужской хоккей, мужской! — приводит слова наставника «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» и «Авангард» проведут 12 марта в Балашихе на «Балашиха Арене».