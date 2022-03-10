Карпин будет совмещать работу в сборной России и «Ростове»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. Он будет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как национальная команда вернется к выступлению на международной арене.

— Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах. Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе, — заявил Карпин.

Фото: rfs.ru

Он возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством сборная провела семь матчей, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.



В ноябре 2021 года Карпин рассказал, что подумает о возможности продолжения работы на текущей должности после стыковых матчей. Однако сборную России отстранили от участия во всех международных соревнованиях — то есть команда не сыграет в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира — 2022 и пропустит турнир.