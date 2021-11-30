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Карпин не дает однозначного ответа по поводу своего будущего в сборной России

21:58, 30.11.2021
Карпин не дает однозначного ответа по поводу своего будущего в сборной России
Фото: скриншот / youtube.com

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин рассказал, что подумает о возможности продолжения работы на текущей должности после стыковых матчей. По его словам, контракт определен до 31 марта.

«Не готов ответить, готов продолжить дальше или нет. После стыков надо об этом подумать. Клубная работа — она другая, но такая же интересная. Где интереснее? Не могу сказать», — передает слова главного тренера «РИА Новости».

Фото: vk.com/fcrostov

Недавно Карпин рассказал, что продолжит возглавлять российскую команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре. Объясняя свои высказывания о возможном уходе, он отметил, что любой человек начинает сомневаться в чем-то после неудач.

Диана Жиленкова
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