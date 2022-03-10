На следующей неделе АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей в Тольятти

Фото: wikipedia.org / Vyacheslav Bukharov

В Тольятти АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей после 15 марта. Так, в период с 16 по 18 марта будут функционировать линия №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend)

Отмечается, что 14 и 15 марта объявлены днями простоя. Работникам будут выплачивать 2/3 от среднего дохода. А в период с 14 по 18 марта останется в режиме простоя линия №1 (B0, выпуск Lada Largus и Lada X-Ray, Renault Sandero и Logan).

Фото: premier.gov.ru

Отмечается, что завод «Лада Ижевск» продолжит мероприятия по запуску проекта Lada Vesta нового поколения. Не задействованные в этом работники останутся в режиме простоя в период с 14 по 18 марта. Также предполагается выплата в размере 2/3 среднего заработка, передает «Интерфакс».



На прошлой неделе АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске из-за возникших проблем с поставками электронных компонентов. Работники по своему усмотрению могли использовать период простоя как дни отпуска с переносом с декабря 2022 года.



Диана Жиленкова