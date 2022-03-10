Банк России рассказал, как можно снять наличные с карты «Мир» за рубежом

Банк России в своем Telegram-канале сообщил, что снять наличные и оплатить покупки по картам «Мир» можно в банкоматах ряда кредитных организаций за границей.

В Турции снять наличные можно в банкоматах Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, в Армении в банкоматах банков-участников платежной системы ArCa, в Таджикистане — участников платежной системы «Корти милли» и Express Pay, в Белоруссии — банков-участников платежной системы «Белкарт», а также «ВТБ Беларусь», в Казахстане — банков ВТБ, Сбербанка, Народного банка Республики Казахстан, банка «Центр-кредит», в Киргизии — банков-участников платежной системы «Элекарт», в Узбекистане — банков-участников платежной системы Uzcard, в Абхазии — участников платежной системы АПРА.

Кроме того, ЦБ отметил, что картой «Мир» можно воспользоваться во Вьетнаме в банках BIDV, VRB, входящих в инфраструктуру платежной системы NAPAS, а в Южной Осетии можно снять наличные в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) уточнили, что россиянам для снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay». Такая карта работает и на территории России, и еще в 180 странах, среди которых: Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Таиланд, Индия, Израиль, Португалия, Хорватия, Польша, Сербия, Венгрия, Австрия и другие.

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Ранее ЦБ сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны. Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранят, они будут доступны. Картами Visa и Mastercard можно пользоваться в России до конца срока.



Карты Visa и Mastercard, у которых истек срок действия, банки автоматически перевыпустят на базе платежной системы «Мир». Для данной процедуры клиенту не нужно приходить в банк. Как отметили в Национальной системе платежных карт, на территории РФ операции по картам Visa и Mastercard проводятся в обычном режиме. По истечении срока действия карты выпустивший ее банк проведет плановый перевыпуск.



Максим Кокунин