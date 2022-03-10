Генпрокуратура РФ проверит обоснованность цен на лекарства в регионах
Генеральная прокуратура России поручила региональным прокурорам проверить обоснованность формирования цен на лекарства. Об этом информирует «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что органами прокуратуры реализуются мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов граждан в сфере лекарственного обеспечения. Если в результате проверок найдутся какие-либо основания, то будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.
Чтобы избежать дефицита медицинских изделий в России на фоне санкций, правительство РФ приняло ряд мер в этой сфере. Первое постановление касается временного запрета на вывоз из России иностранных медицинских изделий. Еще одно нововведение, которое касается медицинских изделий, — упрощение процедуры их закупок.
На прошлой неделе Минздрав РФ сообщил о том, что фиксирует сигналы о задержках поставок ряда лекарств. Это связано с транспортными и логистическими проблемами. По нескольким контрактам закупки редких препаратов по высокозатратным нозологиям ведутся на два или три года вперед, есть необходимый запас. На ряд лекарственных препаратов, в том числе импортных, уже создали запасы, которые соответствуют минимум году.
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