В Советском и Приволжском районах Казани появятся 10 новых улиц
В Советском и Приволжском районах Казани появятся десять новых улиц, постановления об этом опубликованы в сборнике документов и правовых актов города.
Улице в жилом массиве «Брайт Парк» в Приволжском районе присвоят название «улица Альпийская — Альпийская урамы».
Еще восьми новым улицам в жилом массиве «Северная Чебакса» Советского района присвоят наименования:
- «улица Покровская — Покровская урамы»;
- «улица Тимерчеляр — Тимерчеләр урамы»;
- «улица Каретная — Каретная урамы»;
- «улица Осталар — Осталар урамы»;
- «улица Земная — Земная урамы»;
- «улица Безмятежная — Безмятежная урамы»;
- «улица Тыйнаклык — Тыйнаклык урамы»;
- «улица Млечная — Млечная урамы».
Еще одна новая улица появится в жилом массиве «Султан Ай» — ее назовут «улица Березовая Аллея — Березовая Аллея урамы».
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