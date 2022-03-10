В Советском и Приволжском районах Казани появятся 10 новых улиц

В Советском и Приволжском районах Казани появятся десять новых улиц, постановления об этом опубликованы в сборнике документов и правовых актов города.



Улице в жилом массиве «Брайт Парк» в Приволжском районе присвоят название «улица Альпийская — Альпийская урамы».

Еще восьми новым улицам в жилом массиве «Северная Чебакса» Советского района присвоят наименования:

«улица Покровская — Покровская урамы»;

«улица Тимерчеляр — Тимерчеләр урамы»;

«улица Каретная — Каретная урамы»;

«улица Осталар — Осталар урамы»;

«улица Земная — Земная урамы»;

«улица Безмятежная — Безмятежная урамы»;

«улица Тыйнаклык — Тыйнаклык урамы»;

«улица Млечная — Млечная урамы».

Еще одна новая улица появится в жилом массиве «Султан Ай» — ее назовут «улица Березовая Аллея — Березовая Аллея урамы».

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко