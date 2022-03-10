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В Советском и Приволжском районах Казани появятся 10 новых улиц

10:53, 10.03.2022 1
В Советском и Приволжском районах Казани появятся 10 новых улиц
Фото: realnoevremya.ru

В Советском и Приволжском районах Казани появятся десять новых улиц, постановления об этом опубликованы в сборнике документов и правовых актов города.

Улице в жилом массиве «Брайт Парк» в Приволжском районе присвоят название «улица Альпийская — Альпийская урамы».

Еще восьми новым улицам в жилом массиве «Северная Чебакса» Советского района присвоят наименования:

  • «улица Покровская — Покровская урамы»;
  • «улица Тимерчеляр — Тимерчеләр урамы»;
  • «улица Каретная — Каретная урамы»;
  • «улица Осталар — Осталар урамы»;
  • «улица Земная — Земная урамы»;
  • «улица Безмятежная — Безмятежная урамы»;
  • «улица Тыйнаклык — Тыйнаклык урамы»;
  • «улица Млечная — Млечная урамы».

Еще одна новая улица появится в жилом массиве «Султан Ай» — ее назовут «улица Березовая Аллея — Березовая Аллея урамы».

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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  • Анонимно 12:21
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